Dois carros bateram lateralmente e um deles tombou na tarde dessa segunda-feira (25), na BR-116, em Muriaé. Ninguém ficou ferido e os motoristas fizeram o teste do bafômetro. Um deles não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), os levantamentos iniciais apontam que, no km 684,3 da rodovia, um dos carros seguia no sentido Muriaé/Miradouro quando convergiu à esquerda e cruzou a rodovia para entrar em uma estrada vicinal no sentido contrário.

Neste momento, o segundo carro, que seguia no mesmo sentido do primeiro, não viu a aproximação do veículo e os dois bateram lateralmente. O primeiro carro acabou tombando após o acidente.

Os dois motoristas passaram pelo teste de alcoolemia (bafômetro) e não apresentavam teor alcoólico.

Além da PRF, a concessionária EcoRioMinas esteve no local com o guincho para remover o carro do motorista que não tinha CNH.



