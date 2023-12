Neste ano, o Governo de Minas Gerais divulgou, por meio de resolução, o repasse de aproximadamente R$ 2 milhões para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) em Bicas, localizada na Zona da Mata. A unidade ficará endereçada na Rua Garcia Passos, número 610, Bairro Todos os Santos.



Unidade Básica de Saúde

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o estabelecimento que presta serviços na Atenção Primária a Saúde, onde atuam as equipes de Saúde da Família desenvolvendo ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a prevenção da saúde, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, com objetivo de desenvolver uma atenção integral. A atenção primária é o contato preferencial dos cidadãos com o SUS, sendo a principal porta de entrada do sistema de saúde.

Essas permitem a expansão das equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal, aumentando a cobertura da Atenção Primária em locais de maior vulnerabilidade social. O Novo PAC propõe um novo modelo de UBS, com sustentabilidade ambiental e ecológica, salas preparadas para teleconsulta, mais consultórios e salas para as equipes multiprofissionais.