Na madrugada dessa segunda-feira (25), um idoso de 75 anos foi encontrado morto em sua residência com sinais de violência. Segundo a ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele estava na cama do seu quarto com um pano enrolado na cabeça, e com os pés, mãos e pescoço amarrados com fios elétricos.

Ainda, sobre o corpo haviam papéis, açúcar e pó de café. Na parede do quarto estava escrito, aparentemente com pó de café, a palavra: Jack.

A equipe local identificou o roubo de um celular e de um botijao de gás. O crime, que está em investigação, foi identificado como latrocínio.