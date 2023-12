Um cachorro foi resgatado após cair dentro de um poço no Bairro Jardim de Alá, em Juiz de Fora, na noite dessa terça-feira (26). A queda foi de cerca de sete metros até o limite do preenchimento com entulhos.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, na Rua Elvira Bellei, e avaliou a possibilidade de ter gases tóxicos no interior do poço.

Após a avaliação, um bombeiro usou uma escada para descer onde estava o animal. O cão estava bastante agitado e foi oferecido um pedaço de carne para ganhar a confiança dele.

Depois disso, o militar conseguiu chegar ao cachorro com segurança. Foi colocada uma focinheira nele de forma preventiva, além de envolvê-lo em uma manta para limitar os movimentos do cão para que ele não avançasse no rosto do bombeiro durante a subida.

O cachorro foi retirado de forma segura, sem ferimentos aparentes, e foi deixado aos cuidados dos tutores.