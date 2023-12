Um homem de 37 anos foi detido por posse ilegal de munição, em Barbacena, após a Polícia Militar (PM) encontrar 50 munições dentro do porta-luvas de um carro, na noite dessa terça-feira (26). Uma pistola foi encontrada na casa do homem.

A PM foi acionada após uma confusão entre um comerciante e algumas mulheres, e uma delas teve escoriações leves. Os militares conseguiram conter a briga e foram autorizados a fazerem buscas na loja e em um carro estacionado do lado de fora do comércio.

No porta-luvas do veículo os policiais encontraram, dentro de uma sacola, 50 munições calibre 9mm. Já na casa do homem, no Bairro Grogotó, os militares acharam uma pistola G3 9mm, que estava em situação irregular.

O homem foi detido por posse irregular de munição de uso restrito e por lesão corporal.