Uma mulher de 32 anos foi esfaqueada com um punhal pelo ex-marido, de 41 anos, na frente dos três filhos do casal na tarde dessa terça-feira (26), no Alto Rio Doce. O filho mais velho, de 15 anos, precisou bater no pai com um cabo de enxada para que a agressão parasse.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após a mulher dar entrada no hospital. Ela contou que sofre violência por parte do homem há tempos e tem, inclusive, uma medida protetiva de urgência contra ele. A vítima teve que se mudar para outra cidade.

Na tarde dessa terça, ela foi à casa do homem, na zona rural, para buscar os filhos de 6, 12 e 15 anos. A dupla então começou a brigar e, com um punhal, o homem golpeou a mulher que teve lesões na região do tórax e abdômen, região periumbilical, além de várias lesões de defesa e edema no antebraço esquerdo decorrente de pancada.

Para tentar acabar com as agressões, o adolescente de 15 anos precisou intervir e bateu no pai com o cabo de uma enxada. O menino contou à PM que o homem não aceita o término do relacionamento e constantemente agride a mãe.

O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital em Barbacena. Os militares foram ao hospital e deram voz de prisão em flagrante e ficaram na escolta do autor até a chegada da Polícia Penal.

O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde dele.