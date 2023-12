Um jovem de 21 anos foi detido após xingar os policiais e tentar dar um soco em um deles durante uma busca pessoal em Barbacena, após denúncias de tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (26).

A Polícia Militar (PM) explicou que fazia patrulhamento no Bairro São Cristóvão quando recebeu as denúncias e visualizou o rapaz. Quando foi abordado, ele foi solicitado que ele ficasse em posição de busca pessoal, ele ficou exaltado e iniciou uma resistência passiva ao não acatar, em primeiro momento, a ordem de colocar as mãos sobre a cabeça.

Ele foi advertido da conduta por crime de desobediência e o rapaz aceitou que a busca pessoal fosse feita; nada de ilícito foi encontrado.

Contudo, ao ser questionado sobre as denúncias de tráfico de drogas sobre ele, o jovem ficou novamente exaltado e começou a xingar e desacatar os militares. Ele ainda tentou dar um soco em um dos policiais.

Ele foi detido por desacato.