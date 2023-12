O depoimento de um homem que passou por cirurgia em função de um ferimento causado por um corte feito à canivete, foi tomado pela Polícia Militar horas depois do ocorrido, na noite dessa terça-feira (26),em Conselheiro Lafaiete. De acordo com o registro de Evento de Defesa Social (Reds), o homem compareceu ao Hospital e Maternidade São José, com um corte na altura do peito.

Ele foi vítima de roubo quando transitava pelo Bairro Bela Vista, em Conselheiro Lafaiete, quando dois indivíduos em uma motocicleta com a placa levantada se aproximaram e anunciaram o roubo. A dupla levou a carteira do alvo com R$450 e documento. No momento do crime, os autores o atingiram com um golpe de canivete, o qual ficou cravado na região torácica da vítima.

Após a fuga dos autores, a vítima foi socorrida pela ex-esposa até o Hospital, onde ficou em observação médica, sem risco de morte. A Polícia Militar realiza rastreamentos em busca do autor.