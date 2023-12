Dois jovens, de 19 e 29 anos, foram detidos por furto, tráfico de drogas e receptação na noite dessa quarta-feira (27), em Barbacena. Mais de 120 pedras de crack foram achadas dentro de um viveiro de pombos.

Segundo a Polícia Militar (PM), um idoso de 61 anos contou que estava sentado próximo a um ponto de mototáxi no Bairro São Sebastião, esperando um veículo, quando um jovem se aproximou, furtou o celular dele e fugiu.

Buscas

O rapaz de 29 anos foi identificado por já ser conhecido por cometer furtos pela cidade. Ele foi encontrado no Bairro Funcionários. Durante buscas pessoas, os militares encontraram na bermuda do jovem um pote pequeno com seis pedras de crack, já desembaladas e prontas para o uso.

À polícia, ele contou que foi ao Bairro Nossa Senhora Aparecida, na casa do jovem de 19 anos, e trocou o celular por 10 pedras de crack.

As equipes então foram para a casa do rapaz mais novo e, após entrada autorizada, fez buscas na residência. Inicialmente, ele contou que comprou o celular por R$ 60, mas depois admitiu que fez a troca pela droga.

Pedras de crack em viveiro

Nas buscas dentro do imóvel, a PM encontrou três lâminas com resquícios de crack, uma tesoura também com resquícios de crack, uma máquina de cartão de crédito, uma bolsa com R$ 179 em dinheiro e uma roda (estepe) com pneu.

No quintal casa, dentro de um viveiro de pombos, a polícia encontrou 123 pedras de crack embaladas prontas para a venda, além de uma pedra bruta da mesma substância.

O jovem de 19 anos assumiu a propriedade da droga e contou que vendia os entorpecentes, além de confessar que trocou dez pedras pelo celular.

Ele foi detido por suspeita de tráfico de drogas e receptação. Já o jovem mais velho foi detido por furto.