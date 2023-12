Dois jovens, de 21 e 22 anos, foram detidos por suspeita de tráfico de drogas e outras duas pessoas, de 26 e 32 anos, por uso de entorpecentes na manhã desta quinta-feira (27), em Rio Novo. A Operação “Locus Amoenus” cumpriu 11 mandados na cidade e apreendeu arma, munições e drogas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a operação foi realizada com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a incidência de crimes violentos no município. A PM disse que os suspeitos detidos eram monitorados pelas forças de segurança.



Além dos mandados cumpridos, a operação resultou nas seguintes apreensões:

2 presos por tráfico de drogas



2 presos por uso/posse de drogas



1 revólver Taurus calibre 38 (numeração suprimida)



7 munições calibre 38 (1 picotada)



3 tabletes de maconha



4 porções de maconha



3 porções de crack



7 papelotes de cocaína



2 porções de cocaína



2 porções de haxixe



7 comprimidos de droga sintética



R$ 1.439,00 em dinheiro



1 balança de precisão



1 base carregador com bateria de radiotransmissor HT



1 caderno de anotações do tráfico



Material para embalagem de drogas



8 celulares



