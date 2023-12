Na manhã desta quinta-feira (28), as polícias civis de Minas Gerais (PCMG) e do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ) realizaram a prisão de um agente penitenciário, de 43 anos, no Rio de Janeiro, por suspeita de envolvimento em esquema de corrupção no sistema prisional mineiro. Segundo informações da ocorrência policial, ele possuía contrato temporário que não seria renovado ao final do período de doze meses.

De acordo com as apurações realizadas pelas duas corporaçães, o investigado estaria recebendo valores indevidos para facilitar o acesso de detentos do presídio em Muriaé a aparelhos celulares. Os levantamentos apontam, ainda, que os presos estariam ligados a uma facção criminosa com sede naquele estado e ramificação em Minas.

O suspeito foi preso na própria residência, localizada no Bairro Padre Miguel. Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo de calibre 357 e munições do mesmo calibre. Nos bairros Recreio dos Bandeirantes e Taquara, também localizados na capital fluminense, além das buscas, uma pessoa foi conduzida para prestar esclarecimentos.

As investigações prosseguem com a colaboração da Inteligência do Departamento Penitenciário de Minas Gerais para esclarecer o suposto esquema de corrupção e suas ramificações.