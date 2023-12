Três homens, de 40, 45 e 50 anos, foram detidos após uma discussão entre taxistas e um motorista de aplicativo no fim da manhã dessa quinta-feira (28), em Cataguases. Um taxista estava armado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após denúncia de que um taxista estava armado na região do Terminal Rodoviário, na Praça Rogério Teixeira.

No local, o taxista de 40 anos informou que estava com um revólver Taurus, calibre 38, carregado com cinco munições intactas.

Diante da discussão e ameaças entre os motoristas, e o porte ilegal de arma de fogo, todos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.