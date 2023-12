Cerca de 200 alunos da Escola Estadual Emília Esteves Marques, em Carangola, ajudaram a pintar uma tabela periódica enorme em uma das paredes do pátio da instituição. Os 118 elementos ocuparam aproximadamente dois metros e meio de altura por quatro metros e meio de largura.

Idealizador do projeto e professor há 30 anos, Wellington Gomes Filho, o Letinho, contou que teve a ideia de envolver os estudantes em uma dinâmica diferente do modelo tradicional da sala de aula. Com a intenção de tornar mais visível e familiar, a reprodução foi feita em frente ao refeitório da escola, ponto de grande circulação.

O esboço da pintura foi confeccionado a lápis e os elementos coloridos a partir dos moldes produzidos também pelos alunos.

A tabela periódica é uma ferramenta que organiza em colunas e linhas elementos como níquel, mercúrio, césio, zinco e diversos outros de acordo com as propriedades físico-químicas.

“Apesar de não ser professor de química [Wellington ensina física na escola], entendo que a pintura seja uma ação multidisciplinar, que permite desenvolver várias atividades, inclusive jogos de perguntas e respostas sobre os elementos. Além disso, tem o processo de socialização e trabalho em equipe durante a confecção, já que a pintura foi feita pelos próprios estudantes”, explicou o professor.

Kauê Silvestre, aluno do 2ª ano do ensino médio, afirmou que, com o desenho e as explicações dos professores de física e química, “aprendi melhor a classificação e separação dos elementos”.

“Cedemos uma parede da escola para a pintura e disponibilizamos o material necessário para a execução, como tintas, corantes e pincéis. Nos sentimos orgulhosos com o projeto pelo lado pedagógico e pelo aproveitamento do espaço físico da escola no aprendizado dos nossos alunos”, disse a diretora da escola, Maria Célia Carvalho.