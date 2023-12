Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram detidos e duas motos foram apreendidas após denúncia de “Rolezinho” no Bairro do Campo, em Barbacena, na tarde dessa quinta-feira (28).

A denúncia apontou que nas proximidades de um condomínio na região, alguns motociclistas estavam reunidos, não usavam os equipamentos obrigatórios e realizavam manobras perigosas que colocavam as vidas de pessoas em risco, inclusive dos próprios condutores.

A Polícia Militar (PM) tentou uma abordagem, mas os motociclistas fugiram quando viram as equipes. Segundo a polícia, a fuga foi acompanhada pelos militares que mantiveram a velocidade compatível da via, porque havia crianças e outras pessoas nas ruas.

Prisões

Um motociclista de 18 anos, que estava sem capacete, foi abordado ao sair de uma trilha. Ele não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ao ser perguntado sobre a fuga, confirmou que estava no grupo denunciado.

Já o jovem de 19 anos foi abordado ao sair de uma mata na localidade conhecida como “Sete encruzilhadas”. Ele também confirmou que fazia parte do grupo que fugiu, inclusive que perdeu o controle da direção e caiu na mata, machucando a perna esquerda.

Os jovens foram detidos pelo crime de direção perigosa e as motos foram removidas para um pátio conveniado. Os dois veículos apresentavam sistema adaptado para dificultar a identificação e visualização das placas de identificação do veículo.

De acordo com o artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a direção perigosa, quando praticada, pode desencadear uma infração. Ela é caracterizada quando o condutor realiza arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.

Direção perigosa é uma das infrações gravíssimas autossuspensivas descritas pelo CTB. Além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pelo período que varia de 2 a 8 meses, o condutor ainda poderá ter que pagar uma das multas mais caras do CBT, pois a infração gera multa multiplicada 10 vezes, chegando ao valor de R$ 2.934,70.