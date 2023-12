Uma batida frontal entre moto e carro matou um motociclista de 50 anos na BR-116, em Muriaé, na madrugada deste sábado (30). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado no km 703,5 da rodovia.

A moto seguia no sentido Laranjal para Muriaé quando, em uma reta com subida, invadiu a contramão e bateu de frente com o carro que seguia no sentido contrário. O motociclista morreu no local. Motorista e passageiros do carro não se machucaram.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da EcoRioMinas, empresa que administra a rodovia, estiveram no local.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé e a perícia realizou os trabalhos de rotina.



