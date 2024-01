Parte da calçada de uma ponte cedeu no Bairro Queluz, em Conselheiro Lafaiete, e um buraco foi aberto no local, que foi isolado pelo Corpo de Bombeiros na noite dessa segunda-feira (1º).

Os militares foram acionados para uma vistoria na Rua José Mendes e quando chegaram ao local, constataram que uma movimentação de terra provocou a queda de parte da calçada que cobria um encanamento que fica perto da ponte.

Os bombeiros isolaram o local com fita zebrada para sinalizar a área comprometida e evitar acidentes. A Defesa Civil da cidade foi informada do ocorrido para que sejam tomas as providências cabíveis.