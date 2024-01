A Polícia Militar (PM) encontrou 14 pedras de crack escondidas dentro de uma caixa de fósforo em Cataguases. Um homem de 31 anos foi detido na última sexta-feira (29).

As equipes faziam um patrulhamento preventivo no Bairro Bandeirantes quando viu o homem sentado em frente a uma casa com várias denúncias de ser um ponto de vendas de drogas.

O homem foi abordado e as pedras foram encontradas dentro de uma caixa de fósforo que estava com o suspeito.

Ele contou aos policiais que a droga seria de um jovem de 22 anos, morador da casa, e já conhecido no meio policial por venda de entorpecentes.

O rapaz não estava na casa e não foi encontrado durante as diligências. O homem foi encaminhado para a Delegacia.



