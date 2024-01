Um helicóptero caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, no Centro-Oeste de Minas, na manhã desta terça-feira (2). As primeiras informações apontam quatro vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente foi registrado próximo ao Ranchinho do Pedro (chalé). O helicóptero tem ano de fabricação de 2009, modelo EC 120 B, com peso de 1.715 kg.

Três pessoas foram resgatadas e encaminhadas para atendimento pelo Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e terceiros.

Uma quarta pessoa está submersa. O Corpo de Bombeiros afirmou que faz uma avaliação do ponto da queda para iniciar a operação de buscas submersas.

A ocorrência está em andamento.