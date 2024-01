Um adolescente de 16 anos tentou impedir a entrada da Polícia Militar (PM) no apartamento em que mora depois de denúncia de uso de drogas no Bairro Santa Efigênia, em Barbacena, na noite dessa segunda-feira (1º).

Quando chegou ao local, os policiais viram um grupo de pessoas que fugiu para dentro de um bloco de apartamentos em um prédio.

Os militares tentaram entrar em um dos imóveis, mas o adolescente tentou empurrar os policiais, que precisam usar de força para contê-lo.

Três jovens, de 18, 19 e 22 anos, foram encontrados no apartamento. Durante as buscas, a PM encontrou uma garrucha calibre 22 carregada com duas munições, uma bucha e um cigarro de maconha, além de oito sementes da mesma droga e diversos sacos vazios.

Todos os envolvidos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.