Um jovem de 23 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo e munições e tráfico de drogas no Bairro Vila Matilde, em Conselheiro Lafaiete, na noite de sexta-feira (29). O rapaz foi abordado com um revolver calibre.22 e quatro munições do mesmo calibre, além de duas barras e maconha, 16 tabletes e 36 buchas da mesma substâncias e três pacotes de cocaína.

Autor foi conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com todos os materiais mencionados.