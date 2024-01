Um carro abandonado na Rua Vereador Leo Franco, no Bairro Rochedo, em Conselheiro Lafaiete, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (3). Não há informações de como o fogo começou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na parte da frente do veículo. O solicitante disse que viu a fumaça saindo do carro, estacionado na frente do prédio dele, e acionou os militares.

Quando os bombeiros chegaram viram que o incêndio estava em fase inicial e conseguiram controlar as chamas. Apenas o banco da frente do carro ficou danificado.