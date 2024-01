Um homem de 35 anos, suspeito de ser o mandante do feminicídio de uma mulher de 39 anos, e uma mulher de 37 anos, suspeita de ser intermediária do crime, foram presos pela Polícia Civil na sexta-feira (29). A informação foi divulgada nessa quarta-feira (3). O assassinato aconteceu no dia 3 de maio de 2023, na cidade de Divino, quando a vítima foi executada a tiros. Essa foi a segunda fase da Operação "Até que a morte nos separe".



A primeira aconteceu entre os dias 21 e 22 de dezembro, quando seis pessoas envolvidas foram identificadas e três delas foram presas. Na ocasião, também foi encontrada a possível arma utilizada na residência do homem de 35 anos, suspeito de ser o mandante do homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, após ter sido realizada a reconstituição do crime com o suspeito de ser o executor, que concordou em refazer os passos conforme o dia do crime, foi feita a representação pela prisão do homem e da mulher, mandante e intermediária, respectivamente. Ela teria feito a tratativa entre o executor e o mandante, levando, inclusive, a arma que foi usada para matar a vítima. Além de ter sido a responsável por tirá-la do local depois do crime consumado.,

O homem foi preso na casa em que reside, na área urbana de Divino e, a mulher, no Distrito de Bom Jesus. Segundo a Polícia Civil, ambos foram ouvidos, e encaminhados para o sistema prisional, onde permaneceram a disposição da justiça.