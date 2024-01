Após sonhar que teria ouro debaixo de casa, um idoso de 71 anos cavou um buraco dentro da cozinha, mas caiu nele e morreu no Bairro Betânia, em Ipatinga, na tarde dessa quinta-feira (4).

Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que há cerca de quatro meses, ele sonhou com a “revelação” que teria ouro no imóvel e iniciou a escavação de um buraco de cerca de 90 cm de diâmetro com, pelo menos, 40 metros de profundidade.

No mesmo sonho, o idoso recebeu a “orientação” que o buraco deveria ser feito em um ponto exato no chão da cozinha.

Quando ele saia do buraco na tarde dessa quinta-feira, acabou escorregando do acento de acesso (como se fosse um balanço de criança) e caiu no fundo do buraco. Ele trabalhava na retirada de água e lama.

Não há informações sobre há quanto tempo o idoso cavava o buraco.

Resgate

Para resgatar o corpo do idoso, o bombeiro usou o Equipamento de Proteção Individual (EPI) para realizar a descida, além de usar um cilindro de oxigênio por causa de possíveis riscos respiratórios.

O idoso apresentava politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura de quadril, laceração do abdômen e tronco, trauma cranioencefálico (TCE) grave, escoriações generalizadas e não apresentava sinais de vida.

A perícia da Polícia Civil e o serviço funerário estiveram no local.