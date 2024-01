Uma mulher de 30 anos foi detida com uma arma dentro de um ônibus intermunicipal que saiu de Juiz de Fora para Ubá, na manhã dessa sexta-feira (5), em Coronel Pacheco. A Operação “Faro Fino 2024” contou a ajuda do cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca).

O veículo foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no km 56 da MG-353. A mulher apresentou nervosismo durante a abordagem ao ônibus, o que motivou as buscas em uma bolsa de mão que ela levava.

A mulher contou que entregaria a pistola Glock calibre 380 em Ubá e que receberia uma quantia em dinheiro para isso. Ela não soube dizer quem receberia a arma. Segundo a PMRv, ela tem histórico criminal por tráfico de drogas.

A polícia informou que a operação tem o objetivo coibir o tráfico de drogas e armas nas rodovias mineiras, e é realizada em todo estado pela PMRv e a Rocca.