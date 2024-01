Na manhã desta sexta-feira (5), uma mulher de 30 anos foi detida pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), com o auxílio das Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA), por porte ilegal de quatro armas de fogo e tráfico de drogas na MG-353, km 56, em Coronel Pacheco. Ela já possuía histórico criminal por tráfico notificado anteriormente.



Segundo a ocorrência, ela foi pega durante a operação "Faro Fino" em uma abordagem da polícia no ônibus intermunicipal com origem em Juiz de Fora. Por ter apresentado nervosismo, os militares realizaram a busca em sua bolsa, localizando uma Pistola Glock cal. 380. Quando questionada, a mulher alegou que receberia dinheiro para realizar a entrega do armamento em Ubá, mas não soube dizer quem seria o destinatário.

A equipe acompanhou a mulher até a sua residência, onde foram localizados também uma pistola Ruger cal.40, um revólver cal.38, um revólver cal.32, centenas de munições calibres diversos (9mm.; 380; .38; cal .40; cal 12), 15 KG de substância análoga à maconha, mais de três quilos de substância análoga à crack, 400g de haxixe, três balanças de precisão e dois celulares

A autora foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Plantão de Juiz de Fora.



Sobre a operação

A Operação “Faro Fino 2024”, que tem como principal objetivo coibir o tráfico de drogas e armas nas rodovias mineiras, está sendo realizada em todo estado pela Polícia Militar Rodoviária e a ROCCA.