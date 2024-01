Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas levemente feridas em Conselheiro Lafaiete, na tarde desse sábado (6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos carros bateu na traseira de outro, que acabou batendo no para-choque do veículo que estava à frente na Rua Adolfo Siqueira, no Bairro Santa Matilde.

Duas pessoas tiveram apenas cortes e escoriações no rosto e foram encaminhadas para a Maternidade São José, onde receberam atendimento médico. Os nomes não foram divulgados, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e realizou o registro do acidente.