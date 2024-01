Um ônibus pegou fogo na BR-040, em Congonhas, no fim da tarde desse domingo (7). Os 55 passageiros e 2 tripulantes conseguiram descer e ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus da empresa Brasil Way fazia a linha Cabo Frio-RJ/Belo Horizonte trafegava pelo km 589 da rodovia, próximo ao Restaurante da Celinha, quando o motorista ouviu um estouro e parou o veículo.

Foi detectado um princípio de incêndio na parte da traseira do ônibus que logo se espalhou por todo o veículo.

A base mais próxima do Corpo de Bombeiros ficava a quase 30 km do local e quando as equipes chegaram, o ônibus já estava tomado pelo fogo. Algumas bagagens foram consumidas pelas chamas.

Os bombeiros iniciaram o combate e eliminaram o risco de novas explosões. Foram utilizados cerca de 8 mil litros de água.



Congonhas