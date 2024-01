Para fugir da Polícia Militar (PM), um jovem de 20 anos jogou uma sacola com maconha na laje de uma casa no Bairro Jardim das Rosas, em Santa Cruz de Minas. Ele foi detido na noite do último sábado (6).

A polícia contou que fazia patrulhamento pela região quando viu o rapaz andando de forma apressada e com as mãos na cintura. Quando viu os militares, ele virou em uma esquina e foi acompanhado pelas equipes. O jovem foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Mais tarde, a Central de Operações recebeu uma denúncia anônima que, momentos antes, o jovem teria jogado um objeto na laje de uma casa. A PM retornou ao local e encontrou uma sacola preta com uma barra de maconha, do tamanho de um tijolo.

Os militares iniciaram o rastreamento para localizar o jovem e ele foi detido. Durante buscas na casa dele, maconha foi achada em um pote, além de sementes da mesma droga.

Ele recebeu ordem de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.