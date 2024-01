Na manhã desta segunda-feira (8), duas carretas de minério colidiram no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, localizado no Bairro Bethânia, causando tombamento de ambos os veículos, vazamento de combustível e incêndio no local. Segundo informações cedidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente deixou três vítimas, sem sexo e idade confirmados, sendo uma socorrida pelo Resgate BM, outra pela ambulância da Via 040 e a última, que ficou presa às ferragens, por militares.

A vítima que estava presa se encontrava em estado grave e foi socorrida pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Porém, enquanto a aeronave alçava voo, algo de errado aconteceu e a mesma precisou realizar um pouso forçado na Avenida Tereza Cristina. Nela havia 6 ocupantes: 3 agentes da PRF, 2 enfermeiros e a vítima. Ninguém se feriu, no entanto, a força da corrente de vento gerada pela hélice acabou destelhando algumas residências entre o Anel Rodoviário e a Avenida. A reportagem tentou entrar em contato com o Núcleo de Comunicação da PRF de Belo Horizonte, porém não obteve retorno sobre o ocorrido.

Com isso, a pessoa que seria transportada pelo helicóptero foi repassada para uma ambulância da Via 040, tripulada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que estava como apoio. O seu destino, a princípio, seria para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Uma das vítimas foi encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem e a outra, que foi socorrida pela Via 040, não teve seu destino informado.

A Avenida Tereza Cristina está totalmente interditada, já no Anel Rodoviário o sentido Rio de Janeiro está liberado. No local, bombeiros utilizam espuma mecânica (GLE) para neutralizar os riscos do combustível derramado. As carcaças das carretas estão sendo removidas da pista no sentido BH (Distrito Federal).

A perícia da Polícia Civil já foi acionada.