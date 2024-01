Dois suspeitos de envolvimento no assassinato de um homem de 25 anos, ocorrido no dia 9 de novembro de 2023 foram presos durante a "Operação Phthónos", deflagrada pela Polícia Civil em Ubá, nesta terça-feira (9). A investigação se debruça sobre o crime que vitimou o o jovem com 40 disparos de arma de fogo. O responsável pelo plano foi um outro jovem de 24 anos.





Segundo o levantamento da Polícia Civil, o autor tinha um relacionamento com uma jovem, que foi rompido. Ele não aceitou e nutria um sentimento de posse pela ex-companheira. Motivo que o levou a planejar a execução do então namorado da moça de 23 anos.

Ele contou com três outros comparsas. Sequestrou a ex-namorada e o filho que teve com ela, mantendo os dois em cárcere privado. O grupo obrigou a jovem a marcar um encontro com a vítima em um motel localizado na saída da cidade de Ubá. O alvo compareceu e o veículo em que estava foi interceptado por motocicletas e carros clonados, próximo ao trevo da comunidade Ubá Pequeno, como detalhou a Polícia. Foi naquele momento, em que o homem foi alvejado mais de 40 vezes.

Foram registradas imagens de segurança que flagraram o ocorrido e foram entregues às autoridades, bem como o momento da execução da vítima. Durante a ação da Polícia Civil, um dos suspeitos de envolvimento no homicídio, de 18 anos, foi preso com 21 tabletes de maconha e aproximadamente 400 gramas de cocaína, no bairro Jardim Glória. Também foi cumprido mandado de prisão contra outro comparsa, de 19 anos, no Bairro Olaria. O ex-companheiro e o terceiro comparsa, de 26 anos, permanecem foragidos.

FOTO: Divulgação Polícia Civil - Suspeito segue foragido

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Douglas Motta, "Por se tratar de um criminoso foragido, de alta periculosidade, decidimos pela divulgação da imagem do suspeito". Ainda segundo o delegado, o homem é investigado por coordenar o tráfico de drogas em alguns bairros de Ubá, assim como por outros homicídios, ocorridos na região. "Ele também é suspeito de atuar como matador de aluguel" . Detalhou o delegado.

"Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito ou sobre o crime podem ser denunciadas à PCMG por meio do Whatsapp (31) 9 9483- 0008, com sigilo garantido, ou pelo 181", ressalta Douglas.