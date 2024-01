Nessa segunda-feira (8), três homens, frequentadores de um bar localizado em Descoberto, entraram em uma briga. Dois deles, de 27 e 37 anos, estavam em discordância com o terceiro, de 34 anos, e decidiram atear fogo na casa dele.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que recebeu a denúncia do ocorrido, se deslocou ao local onde teria acontecido a briga. No entanto, foi percebido pela equipe que havia uma casa em chamas nas proximidades. Ao chegar no local, os militares perceberam a presença de dois homens, tendo um fugido ao notar a chegada da guarnição, não sendo capturado até o momento.

O outro homem, de 37 anos, confessou que participou da briga e que, posteriormente, junto com o colega que evadiu, foi até a casa do terceiro envolvido no atrito e colocou fogo no imóvel.

A Defesa Civil da cidade foi acionada para auxiliar no combate às chamas e, segundo a ocorrência, um cômodo do imóvel foi atingido a princípio. Perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PMMG) foi acionada.