Uma divulgação de oferta de cursos gratuitos foi desmentida pela Prefeitura de Matias Barbosa na manhã desta quarta-feira (10).

Segundo o Executivo, uma arte com os cursos para moradores da cidade tem sido divulgada nos últimos dias pelas redes sociais e relaciona a cidade a um “Centro de Apoio ao Trabalhador e Estudante”.

“A Prefeitura destaca que qualquer oferta de curso ou capacitação profissional será publicado nos canais oficiais”, enfatizou a Administração.

Em nota, a Prefeitura ressalta que a publicação não está nos canais oficias de comunicação, não tem a identidade visual da atual Administração e foi usado apenas o brasão do município, “que não tem as características originais, bem como uma logo relacionada ao atual Governo Federal”.

“Outro canal de informação utilizado pela Prefeitura é a Newsletter, um boletim com os principais destaques da semana, enviado às pessoas cadastradas na lista de transmissão. Para receber o informativo, basta acessar o site da Prefeitura, realizar o cadastro e escolher a opção de recebimento, via e-mail ou mensagem via WhatsApp”, finalizou o Executivo.