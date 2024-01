Um homem de 52 anos foi agredido e a esposa dele, de 47, foi rendida após ladrões entrarem no sítio deles, na zona rural de Mercês, na manhã dessa terça-feira (9), e afirmarem que eram policiais civis e cumpririam um mandado. Eles estavam armados.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelas vítimas, que contaram que os ladrões chegaram na residência localizada em Córrego Lontras, em um carro e afirmaram que deveriam um cumprir um mandado de busca e apreensão e citou o nome do proprietário do imóvel.

Segundo as vítimas, os ladrões usavam camisas da Polícia Civil, jaquetas escuras e máscara tipo Covid descartável. Um carro de apoio fugiu no sentido do trevo de Mercês.

Quando a vítima percebeu que não se tratava de uma ação policial, dois ladrões armados com um revólver e canivete, renderam a mulher e reviraram a casa atrás de dinheiro.

A mulher contou que tinha apenas R$ 57 no sítio. Os bandidos então agrediram o marido dela e amarraram o casal em um quarto.

Eles fugiram com a moto do casal e alguns cartões de banco. A PM realiza rastreamento para localizar os envolvidos.