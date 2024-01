Um homem de 30 anos foi esfaqueado durante uma briga na madrugada desta quarta-feira (10), no Centro de Dores do Turvo. O suspeito de 35 anos foi detido.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma testemunha contou que os dois homens bebiam na Rua Capitão Camilo quando se desentenderam e começaram a brigar.

O homem mais velho estava com uma faca e atingiu o outro com um golpe no abdômen. A vítima foi levada para o Hospital Santa Isabel e passou por cirurgia, conforme a polícia. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

O suspeito da facada foi levado para a Delegacia de Plantão.