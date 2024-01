Nesta quarta-feira (10), uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi furtada por um homem, sem idade identificada, no posto de gasolina Confiança, em Leopoldina, enquanto estava sendo lavada.

Quando os policiais retornaram a viatura, perceberam a ausência do automóvel e descobriram que uma pessoa havia se passado por motorista da PMMG, enganando o frentista do posto, que fez a entrega das chaves. Segundo a ocorrência, o homem, aparentemente, estava em surto psicológico.

Para realizar as buscas, a guarnição contou com o apoio do helicóptero Pegasus. O autor foi preso e a viatura localizada em Recreio após três horas de procura.