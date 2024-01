Um menino de 2 anos e 4 meses foi levado ao quartel do Corpo de Bombeiros em Barbacena depois de ficar com o dedo preso em um ralo de metal, na manhã dessa quarta-feira (10).

Segundo os militares, o dedo indicador da mão esquerda estava preso no objeto e foi preciso, primeiro, acalmar a criança. O menino estava agitado, com dor no dedo e pedia para que o ralo fosse retirado.

Com a ajuda do pai, que segurou a criança no colo, os bombeiros utilizaram técnicas e ferramentas apropriadas para retirar o dedo do menino do ralo de metal.

Após retirar o dedo, o menino e o pai aproveitaram para conhecer as instalações do quartel. O garoto contou que quer ser um bombeiro e, conforme os militares, isso motivou a equipe de plantão.