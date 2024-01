Um Porsche Cayenne 211 e uma Land Rover Evoque estão entre os bens apreendidos em operação de combate ao tráfico de drogas em Minas Gerais e serão leiloados no dia 17 de janeiro. Ao todo, são 39 bens, entre veículos e eletrônicos, que estarão disponíveis no primeiro leilão de 2024 realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O leilão será às 14h, de forma on-line. Os lances já estão abertos e podem ser consultados pela internet. Os interessados em fazer visitas prévias deverão fazer o agendamento pelo e-mail contato@patricialeiloeira.com.br ou pelo telefone e WhatsApp (31) 3243-1107. Mais informações estão disponíveis no edital.

Em 2023, a Sejusp promoveu dez leilões de bens apreendidos do tráfico de drogas, com arrecadação de cerca de R$ 4 milhões.

"Em 2024, a expectativa é aumentar esse valor e reverter esses recursos em ações de redução da demanda de drogas, prevenção, cuidado, tratamento, reinserção social, pesquisa e formação e repressão ao tráfico e ao crime organizado. A Sejusp está trabalhando em parceria com o Judiciário e as forças policiais do Estado para avançar na gestão dos bens apreendidos e na descapitalização das organizações criminosas. Essas ações evitam a desvalorização do bem apreendido, reduzem custos com pátios e reforçam as políticas de repressão ao tráfico de drogas", explicou a subsecretária de Políticas sobre Drogas, Cláudia Leite.



Os recursos também são aplicados na gestão do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) e nas despesas decorrentes do cumprimento das atribuições da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, órgão gestor do Fundo.

De acordo com o Governo de Minas, os leilões buscam garantir a eficiência na gestão de bens perdidos em favor da União e trazer receita para os cofres públicos. A iniciativa faz parte do projeto federal “Esforço concentrado para a redução dos bens aguardando destinação”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo de Minas.

A ação é fruto de uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), e o Governo de Minas Gerais, por meio da Sejusp.