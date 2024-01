Um homem de 30 anos foi detido com uma barra e buchas de maconha dentro de um apartamento em Ubá, no fim da tarde dessa quarta-feira (10).

A Polícia Militar (PM) realizou uma operação no Bairro Talma após informações recebidas via Disque Denúncia Unificado (DDU) e viram uma moto chegando em uma casa na Rua São Paulo.

O condutor desceu do veículo, foi até o portão do imóvel e uma pessoa jogou algo pela janela para ele, que rapidamente saiu do local.

Os policiais chegaram na porta do apartamento, que estava entreaberta, viram o homem saindo do quarto com pressa, com as mãos cheias de drogas.

Ele foi abordado e os militares apreenderam uma barra de 1 kg e seis buchas de maconha, além de uma balança de precisão e uma certa quantia em dinheiro que não foi informada.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.