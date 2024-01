Nessa quarta-feira (10), um homem de 30 anos foi preso após roubar duas lojas comerciais, uma localizada em Conselheiro Lafaiete e a outra em Ouro Branco, com cerca de 20 quilômetros de distância entre elas.

Segundo a ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no primeiro assalto, em Conselheiro Lafaiete, o homem entrou em um estabelecimento comercial, localizado no centro da cidade, com um capacete preto e rosto encoberto. Com uma faca em mãos, ele anunciou o roubo e subtraiu um notebook, duas camisas, um terno e a quantia aproximada de R$ 360,00. Em relato, a vítima contou à PM que o autor deixou um objeto sobre a bancada, no meio da loja, e alegou ser um explosivo, usando de ameaça caso a Polícia Militar fosse acionada.

Já no segundo local, em uma loja de Ouro Branco, a PMMG foi acionada por meio de ocorrência para identificar o autor do crime que entrou no estabelecimento com a mão na cintura, aparentando estar armado e dirigiu-se até o caixa, onde subtraiu a quantia de R$ 102,00, fugindo logo em seguida.

A Polícia conseguiu localizar o autor, que possuía apenas a quantia de R$ 2,00 e um pino de cocaína consigo. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia.