Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram detidos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por tráfico de drogas ilegal, em Congonhas. As buscas se deram por meio de uma denúncia recebida através do 181.

Segundo a ocorrência, uma equipe da guarnição realizou as buscas no Bairro Rosário, onde encontraram 66 pedras de crack em posse dos jovens, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia juntamente com as substâncias e quatro celulares apreendidos.

