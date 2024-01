Dois jovens de 23 e 29 anos, respectivamente, foram presos em flagrante na tarde dessa quinta-feira (11), no centro de Congonhas, durante um patrulhamento da equipe da Polícia Militar. Os policiais receberam informações sobre o porte ilegal de arma de fogo. Durante a abordagem, foi encontrada uma pistola calibre .40 carregada com seis munições.

Além disso, os policiais verificaram que a placa do automóvel foi adulterada. Os ocupantes foram então conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, com a arma e as munições. O veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado.