Nesta sexta-feira (12), um homem de 59 anos foi preso pelo crime de estupro em Leopoldina, Minas Gerais. A operação foi realizada em ação conjunta das polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), na Zona da Mata.

Segundo a ocorrência, as equipes de policiais foram até o endereço do investigado, localizada no Bairro Redentor, e o localizaram na rua em frente à residência dele.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil no Rio de Janeiro.