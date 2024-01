Aluna da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em Barbacena, e apaixonada pela cadela Jade da Cinoterapia, Ana Luíza, carinhosamente chamada de Aninha, presentou a Jade e a Polícia Militar (PM) com um desenho da cachorra.

Aninha tem 6 anos e participa do projeto de Cinoterapia. O presente foi dado na última quinta-feira (11) e encantou os policiais que participam do programa.

No primeiro dia deste mês, o Portal Acessa.com fez uma reportagem sobre o trabalho de Jade e o impacto nos alunos da Apae. O projeto em Barbacena em parceria com a Apae é realizado desde 2017 e atende a mais de 300 crianças, com duas sessões semanais.

FOTO: Polícia Militar - Aninha com Jade e o desenho que fez em Barbacena

A Cinoterapia é uma atividade que utiliza cachorros como facilitador no processo terapêutico, com incentivos para vencer obstáculos, limitações físicas e psicológicas, melhorando significativamente a qualidade de vida e reintegração na sociedade.