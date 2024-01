A forte chuva registrada na noite desse sábado (13) em Ubá tirou pessoas de casa após uma enxurrada alagar os imóveis na Rua Antônio Martins Sobrinho, no Bairro Jardim Glória. Segundo a Prefeitura, os pluviômetros apontaram incidência de cerca de 90mm em pouco mais de uma hora e 10 pessoas estão desalojadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar os moradores da região. Segundo os militares, um grande volume de água da chuva desceu pelo buraco de um muro e escoou em um terreno sobre uma canaleta de concreto rasa de escoamento de água pluvial.

Com isso, a boca de loba que já estava rasa devido acúmulo de terra e mato que desceram junto com a água, ficou entupida. A enxurrada então extravasou e atingiu várias casas da rua. Um dos imóveis foi tomado de água e barro e duas pessoas precisaram passar a noite na casa de vizinhos.

Em outra residência, a água com barro entrou pelo telhado galvanizado, o que danificou o forro de isopor, mas não a estrutura metálica de sustentação. Contudo, diversas infiltrações foram registradas nas paredes e duas pessoas também precisaram sair do local.

Outras três casas no mesmo terreno foram tomadas com lama em todos os cômodos. Três moradores precisaram sair das residências.

Prefeitura

Por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a Prefeitura de Ubá informou que a chuva provocou pontos de alagamento em diversos bairros da cidade, mas, até o fim da noite desse sábado, não havia informações sobre pessoas feridas.

Dez pessoas ficaram desalojadas e estavam abrigadas em casas de familiares ou vizinhos.

O Executivo ressaltou que, apesar da considerável elevação do nível das águas do Ribeirão Ubá, não houve extravasamento da calha em nenhum momento.

“Houve queda parcial do muro do Colégio Tiradentes. No Bairro Jardim Glória, o entupimento de uma boca de lobo causou o alagamento de diversas residências. No Bairro Waldemar de Castro [Beco do Sapo] também registrou-se alagamento em razão de obstrução nas bocas de lobo”, explicou a Prefeitura.

Equipes atuam neste domingo (14) para a liberação de vias obstruídas e em ações de limpeza. A Defesa Civil e Corpo de Bombeiros atendem as diversas ocorrências.

A orientação é que, em caso de solicitações e emergências, os moradores acionem o Corpo de Bombeiros pelo 193.