Um idoso de 72 anos, que estava em uma moto, teve a perna dilacerada e uma fratura exposta no braço após uma batida com um carro no km 28 da MG-353, em Rio Novo, na manhã deste domingo (14). O motorista de 38 anos contou ter bebido cerveja.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do carro não se feriu e contou que tinha bebido cerveja em Piraúba e que saiu da cidade no sentido Rio Novo quando viu a moto vindo na direção contrária.

O homem contou que a batida foi repentina, que foi tão rápido que não sabia precisar o que tinha ocorrido. Ele fez o teste do bafômetro que apontou o uso de bebida alcóolica.

Ele permaneceu no local e prestou socorros ao idoso. O nome da vítima não foi revelado, mas segundo a PMRv, o idoso teve a perna esquerda dilacerada, fratura exposta o braço esquerdo e escoriações por todo corpo.

Inicialmente ele foi levado para o Pronto Socorro de Rio Novo, mas foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, em Juiz de Fora, onde passou por cirurgia e amputou a perna, conforme a polícia. Ele está internado no HPS.

A perícia esteve no local e foram emitidos autos de infração, que não foram detalhados pela PMRv. O motorista do carro estava orientado e foi liberado; ele permaneceu no local até o fechamento da ocorrência.