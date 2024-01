Um suspeito de furtar uma casa e um restaurante na madrugada desse domingo (14), em Muriaé, foi detido pela Polícia Militar (PM). Ele teria tentado furtar uma terceira casa, mas foi flagrado e fugiu.

A PM foi acionada durante a manhã após o dono de um restaurante, no Bairro Colety, verificar que o local tinha sido arrombado e 10 latas de cerveja, cinco refrigerantes, potes de sorvetes pequenos e cerca de R$ 100, foram levados.

O suspeito do furto foi reconhecido pela PM após a câmera de segurança flagrar o crime.

Segundo furto

Enquanto a primeira ocorrência era atendida, uma segunda vítima no Bairro Planalto acionou a polícia após entrar em casa e dar falta do celular, seis bermudas e um talão de cheques.

O proprietário pediu a um vizinho, que tinha câmeras de videomonitoramento, para verificar as imagens e o mesmo suspeito do primeiro furto foi identificado.

Última tentativa

De acordo com a PM, antes de furtar a segunda casa, o suspeito tentou furtar outra residência, mas foi surpreendido pelo proprietário. Ele fugiu, mas antes ofereceu ao dono um pote de creme, que também teria sido furtado. O suspeito esqueceu o pote de creme antes de fugir. Essa ação também ficou registrada na câmera de segurança.

A PM então iniciou o rastreamento e encontrou o suspeito no Bairro Planalto. O celular de uma das vítimas foi encontrado com ele, que confessou o furto ao restaurante e que gastou o dinheiro com drogas e consumiu os outros produtos.

O suspeito afirmou que jogou o talão de cheques em um bueiro e as bermudas ele trocou por drogas em uma boca de fumo na Rua Simeão Feres.

Ele recebeu voz de prisão pelos furtos e foi encaminhado para a Delegacia.



