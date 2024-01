Um homem de 43 anos foi detido com uma garrucha durante abordagem na Operação “Escudo”, no Bairro Santa Terezinha, em Dona Euzébia, no fim da tarde desse domingo (14).

De acordo com a Polícia Militar (PM), diversas pessoas e veículos eram abordados na Avenida Climenes Magalhães quando o homem foi abordado. A polícia disse que ele aparentava estar apreensivo e inquieto com a situação.

Durante busca pessoal, a garrucha calibre 32, com um cartucho intacto do mesmo calibre, foi encontrada com ele.

O homem afirmou que a arma era herança do pai. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Leopoldina, juntamente com o material apreendido.