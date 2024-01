Um homem de 38 anos foi detido suspeito de matar a companheira, de 63 anos, no Bairro Matosinhos, no último sábado (13), em São João del-Rei.

A Polícia Militar (PM) não especificou como a idosa morreu, mas afirmou que foi homicídio depois da equipe médica encontrar lesões internas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que a idosa tinha um relacionamento esporádico com o suspeito, porém, havia assumido um relacionamento recentemente com outra pessoa, o que vinha causando ciúmes no investigado.

Acionamento

A PM foi acionada na manhã após informações que uma senhora estava no local e não apresentava sinais vitais. No local, a polícia encontrou a idosa deitada na cama, vestida e coberta com um lençol que tinha manchas de sangue.

A casa estava trancada, mas a chave e o celular da vítima não foram encontrados. Segundo a PM, levantamentos apontaram que a idosa se relacionava com um homem de 38 anos que seria usuário de drogas. Ele foi localizado e detido.

A polícia ressaltou que, posteriormente, a equipe médica informou que a causa da morte não foi natural e que se tratava de um homicídio, pois a idosa tinha lesões internas.

Polícia Civil

A Civil relatou que, na noite do crime, a idosa voltou de um culto religioso com uma amiga por volta das 23h e ficou sozinha em casa.

O suspeito relatou que foi até a residência da vítima durante a madrugada e que a idosa permitiu a entrada dele.

O homem ainda afirmou que, em determinado momento, foi tomado por uma raiva incontrolável e começou a agredir violentamente a vítima. Ele também contou que, após o ataque, teria mantido relação sexual com a mulher e, em seguida, continuou as agressões, dando socos e apertando o pescoço da mulher.

Segundo relato dele à Civil, quando percebeu que a vítima estava desacordada, ele foi embora levando o celular dela, uma sacola com carne que pegou na geladeira e duas chaves do imóvel.

Foram feitas buscas na casa do suspeito e as chaves e a sacola de carne foram encontradas. O celular foi localizado e recuperado com auxílio do Corpo de Bombeiros Militar, após o suspeito indicar onde teria feito o descarte do aparelho.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para o sistema prisional.