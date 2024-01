A Polícia Militar (PM) encontrou buchas de maconha, pinos de cocaína e munições dentro do cano de um vaso sanitário de uma casa em Tocantins, na madrugada do último sábado (13). Um suspeito, que não teve a idade revelada, foi detido.

A polícia fazia patrulhamento pela cidade quando viu o suspeito na esquina da Rua José Antônio Mateus que, ao ver os militares, ficou nervoso e fugiu ao receber a ordem de parada. Ele entrou uma casa que ficava perto.

O suspeito foi abordado e no cano do vaso sanitário os militares encontraram três buchas de maconha, nove pinos de cocaína e três munições calibre 32. Embaixo do tanque da cozinha, outras quatro munições do mesmo calibre, dois celulares e R$ 74 em dinheiro foram localizados.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia.