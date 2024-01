Um homem de 40 anos foi espancado por suposto desacertos sobre tráfico de drogas em Barbacena, na noite do último sábado (13). Houve uma briga generalizada no Bairro Grogotó e os envolvidos foram detidos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após a briga em um condomínio no bairro e encontrou o homem no chão, com intenso sangramento no ouvido direito, um hematoma acentuado no supercílio esquerdo e com confusão mental.

Informações obtidas pelos policiais apontaram que houve uma rixa envolvendo vários homens que entraram em luta corporal. Dois irmãos, de 28 e 35 anos, agrediram a vítima com chutes, pauladas na cabeça e pedradas.

O caso

Na semana anterior, os envolvidos já haviam se desentendido. Os irmãos foram avistados e receberam ordem para se posicionarem para busca pessoal, mas eles dificultaram a ação e foi preciso usar o spray de pimenta para contê-los.

Eles negaram envolvimento na agressão, mas várias testemunhas confirmaram a participação deles.

O rastreamento continuou e outro envolvido, também de 28 anos, foi localizado e ele estava com um cordão com uma lâmina de faca presa ao objeto.

Um dos envolvidos contou que estava em casa quando ouviu um barulho e, ao descer, viu a vítima com uma faca e o atingiu no cotovelo. Com isso, a briga começou.

O homem de 35 anos disse que ouviu uma gritaria do lado de fora dos apartamentos e ao ver a briga, tentou separar. Um dos suspeitos, de 28 anos, disse que estava em casa dormindo e não sabe o motivo de ter sido apontado como autor.

Segundo a PM, todos os envolvidos têm passagens policiais com prisões. Diante das diferentes versões, todos foram detidos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o hospital. Após exames preliminares, foi detectado um traumatismo craniano e o homem permaneceu internado em estado grave.

Ele também recebeu voz de prisão, mas não foi possível encaminhá-lo para a Delegacia. Os dois jovens de 28 anos e o homem de 35 foram levados para a Delegacia.